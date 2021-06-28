В Москве затопило станцию метро "Ясенево"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов остановлено на участке от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена из-за подтопления на станции "Ясенево", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На станции "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" - "Новоясеневская" временно остановлено", - говорится в сообщении.

Также в публикации уточняется, что пассажиров в тоннелях на участке Калужско-Рижской линии, где остановлено движение поездов, нет. Все пассажиры вышли на станциях.

Движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской" Филевской линии московского метро также временно остановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

"На Филёвской линии (4) для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской", - сообщается в публикации.

Также временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пассажиров просят пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Из-за подтоплений в разных районах столицы задерживаются трамваи, уточнили в департаменте.

"Из-за подтоплений в разных районах города временно задерживаются трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе метро "Шоссе Энтузиастов"); на улице Радио; у Курского вокзала; на Комсомольской площади; на Симферопольском бульваре и Чертановской улице; на улице Вавилова; на Тихвинской улице. Из-за деревьев, опустившихся на контактную сеть, также задерживаются трамваи: у кольца "Черемушки", на улице Клары Цеткин", - значится в публикации.

Там уточняется, что возможны локальные задержки и на других участках.

"Из-за подтоплений задерживаются трамваи: у метро "Щукинская" и на Авиационной улице; в районе кольца "Братцево". Также из-за веток деревьев, опустившихся на контактную сеть, задерживаются трамваи в Соболевском проезде", - добавляется в публикации.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.