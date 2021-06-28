На севере Москвы обрушилась часть крыши здания из-за сильного ветра

Площадь обрушения части крыши одного из зданий на улице Правды на севере Москвы составила 25 кв. м.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Часть крыши одного из зданий на улице Правды на севере Москвы обрушилась из-за сильного ветра, в результате повреждено несколько припаркованных автомобилей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

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"Сильный ветер привел к обрушению части крыши на здании на улице Правды. Фрагменты металлического шифера и деревянные перекрытия упали на припаркованные автомобили, в том числе каршеринга. Кроме того, оборваны линии электропередачи", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что несколько припаркованных машин затопило на Сумском проезде на юге Москвы.

По данным источника, всего из-за сильного ветра в Москве повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.

В новость внесены изменения (14:26 мск) - уточняется информация о размерах упавшей части крыши