{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Балашихе и Щелкове молнии попали в подстанции

Жители городских округов остались без света

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Молния попала в электроподстанцию в Щелкове, оставив жителей без электричества, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Щелкове произошло аварийное отключение электричества из-за попадания молнии в электроподстанцию, последовало горение. Электроснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В Балашихе разряд молнии также попал в подстанцию, вызвав горение и оставив жителей без света. Отключились две линии по 110 киловатт каждая. Энергетики ведут восстановительные работы.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
МВД начало проверку после информации о возможной фальсификации с ПЦР-тестами в Красноярске
В соцсети появилось видео, на котором директор филиала турагентства говорит, что помогла клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус получить отрицательный результат
Читать полностью