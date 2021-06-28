В Балашихе и Щелкове молнии попали в подстанции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Молния попала в электроподстанцию в Щелкове, оставив жителей без электричества, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Щелкове произошло аварийное отключение электричества из-за попадания молнии в электроподстанцию, последовало горение. Электроснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В Балашихе разряд молнии также попал в подстанцию, вызвав горение и оставив жителей без света. Отключились две линии по 110 киловатт каждая. Энергетики ведут восстановительные работы.