В Подмосковье из-за грозы упал кран

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Башенный кран рухнул из-за непогоды в Раменском, пострадавших нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Раменском из-за непогоды на стройке упал башенный кран. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Гроза привела к нарушению электроснабжения в восьми населенных пунктах Зарайска, в 14 - в Раменском городском округе, в двух - в Клинском и по одному в Щелковском, Серебряных Прудах и Домодедове. В Щелкове причиной отключения стала попавшая в электроподстанцию молния, электроснабжение там восстановлено.

Также непогода привела к падению шести деревьев в четырех городах области, повреждено три автомобиля. Кроме того в Щелкове повреждена кровля нежилого здания.

"Пострадавших в результате всех происшествий, вызванных непогодой, нет", - добавил источник ТАСС.