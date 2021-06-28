В Москве возбудили уголовное дело после смерти футболиста любительской лиги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смерти футболиста команды "Браавос" зоны "Юго-Запад" Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Москвы. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщил один из руководителей "Браавоса" Алексей Челышев.

Ранее президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов сообщал, что игрок не входил в заявку команды.

"Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют командой. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно", - сказал Челышев.

27 июня во время матча ЛФЛ один из игроков "Браавоса" потерял сознание. На автомобиле скорой помощи он был доставлен в больницу, где скончался от остановки сердца.