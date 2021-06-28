МВД начало проверку после информации о фальсификации результатов ПЦР-тестов в Красноярске

"Сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверки видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей. На данном видео директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что оказывала клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус содействие в получении отрицательного результата того же теста, необходимого для выезда за рубеж", - сказали в пресс-центре, добавив, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация, о том, что директор местного туроператора Екатерина Семенова в Instagram рассказала на видео, как советовала туристам скрыть COVID-19 при тестировании. Женщина в Instagram сообщила, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и она посоветовала, чем воспользоваться, чтобы второй тест у туристов был отрицательный и они смогли вылететь в Египет. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях. В настоящий момент на странице у Семеновой нет этого видео.