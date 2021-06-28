Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задержали по делу о крупной растрате

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали руководителя компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бондаренко задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), он помещен в ИВС Ставрополя. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что утром в понедельник в рабочем кабинете Бондаренко прошел обыск, после которого тот и был задержан. Ранее были задержаны также два его заместителя.

В краевом следственном управлении СК РФ подтвердили, что Сергей Бондаренко задержан.

"Да, он задержан по подозрению в совершении преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив инкриминируемое задержанному деяние.

Как сообщается на сайте "Газпром межрегионгаз Ставрополь", Бондаренко в газовой отрасли работает более 20 лет. В феврале 2019 года он был назначен на должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь".