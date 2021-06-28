Ущерб от ливней в Крыму предварительно составил 12,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Предварительные подсчеты показывают, что прямой ущерб, нанесенный из-за ливней и подтоплений в Крыму с 16 по 20 июня, составил порядка 12,5 млрд рублей, сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей. Это без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий. Из них 2,4 млрд рублей предназначено на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств будет направлено на ремонт дорог", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

Он уточнил, что особенно остро вопрос о ремонте дорог стоит для Ялты. "Рельеф сложный, горный. Скорость воды высокая была и наибольший объем разрушений, конечно, там. Город Керчь - здесь в основном подтопления, не связанные с высокой скоростью потока. Но в некоторых случаях подтопления достаточно тяжелые, требующие большого количества работ", - добавил глава Крыма.

По его данным, еще 226 млн рублей заложены на ремонт дворовых территорий.

Он также сообщил, что в регионе расселят 18 домов в селе, попавшем в зону подтопления. "За последние дни была проведена большая работа по откачке воды, частичной замене канализации, очистке водоотводных каналов. В с. Приозерное будут расселены 18 домов. Решаем вопросы, связанные с водоотведением", - написал Аксенов, отметив, что острых ситуаций, грозящих жизни и здоровью, здесь уже нет.

Глава региона в понедельник посетил поселок Кировское, село Яркое Поле Кировского района, а также село Приозерное Ленинского района, которые серьезно пострадали в результате подтоплений.