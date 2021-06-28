В 25 регионах России бушуют почти 400 природных пожаров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. МЧС России зафиксировало почти 400 природных пожаров на территории 25 регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории России в настоящий момент действует 390 очагов природных пожаров в 25 регионах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в МЧС.

В наиболее сложных регионах - Якутии и Иркутской области - за неделю работы авиации на очаги пожаров сброшено более 1,6 тыс. тонн воды.

Также за прошедшую неделю на территории России произошло 7,8 тыс. техногенных пожаров.