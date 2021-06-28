В Казани четырех местных жителей признали виновными в убийстве главы "Водоканала"

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу об убийстве генерального директора "Водоканала" Григория Арутюнова в 2004 году. Виновными признали четверых жителей, сообщили в управлении СК РФ по Татарстану.

"Собранные следственными органами СК России по Татарстану доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех местных жителей, в зависимости от роли каждого признанными виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства"), п. ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в ведомстве.

В убийстве виновными признаны бизнесмен Ирек Ганеев и трое участников ОПГ "Квартала" - Фарид Галиуллин, Владимир Малков и Иван Балобанов, все трое уже отбывают наказание по обвинению в других преступлениях. Приговором суда им назначено наказание на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Ганеев, являясь директором ООО "Ин Саф", обратился в КУП "Водоканал" за предоставлением технических условий на водоснабжение магазина "Ритуальные услуги". Однако тот отказался, поскольку условия первоначального проекта были нарушены. Тогда обвиняемый предложил одному из руководителей преступного сообщества "Квартала" убить главу "Водоканала" за $10 тыс. Утром 5 февраля 2004 года двое обвиняемых застрелили мужчину в подъезде его дома. После убийства "Водоканал" согласовал необходимую документацию и заключил соответствующий договор.