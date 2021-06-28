Под Ростовом возбудили дело после смерти младенца от вскармливания козьим молоком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Ростовские следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности в отношении девушки, кормившей дочь коровьим и козьим молоком вместо грудного вскармливания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" <...> Подозреваемая, действуя вопреки рекомендациям врачей, в течение длительного времени осуществляла кормление своей грудной дочери 2020 года рождения коровьим и козьим молоком, отказавшись от грудного вскармливания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в организме ребенка, не получавшего должного питания, начались нарушения, которые привели к его смерти. "В связи с ухудшением состояния здоровья ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную врачами квалифицированную медицинскую помощь, скончался", - уточнили в пресс-службе СК РФ.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.