В Чехии оценили сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Сумма материального ущерба от торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, составляет на данный момент примерно 15 млрд крон (около €588 млн). Об этом сообщила в понедельник журналистам министр регионального развития страны Клара Досталова.

"Размер ущерба от стихийного бедствия, по данным на сегодня, составит примерно 15 млрд крон", - отметила она. Эта сумма, по ее словам, может возрасти, так как подсчет ущерба продолжается.

Чешское правительство, согласно Досталовой, будет добиваться получения средств на ликвидацию ущерба от стихийного бедствия из специализированного фонда Евросоюза. Прага рассчитывает получить на эти цели не менее 12 млрд крон (примерно €471 млн).

Правительство Чехии приняло решение оказать финансовую помощь гражданам, чьи дома уничтожены торнадо. На восстановление жилья они получат в качестве дотации 2 млн крон (около €78,5 тыс.) и еще 3 млн крон (примерно €118 тыс.) льготного кредита. Государство оперативно направит сотни млн крон (десятки млн евро) на восстановление населенных пунктов. Между тем местные гуманитарные фонды собрали более 700 млн крон (около €27,5 млн) пожертвований на помощь пострадавшим от торнадо.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек на встрече с журналистами в понедельник проинформировал, что власти возместят предпринимателям, пострадавшим от торнадо, от 80% до 100% ущерба. Максимальная сумма, которую могут получить бизнесмены, составит 1 млн крон (около €39 тыс.).

Телеканал CNN Prima NEWS ранее сообщил, что обрушившийся в четверг на юго-восток республики торнадо стал самым разрушительным в Европе с 2001 года. В результате удара стихии, жертвами которого стали шесть человек, частично разрушены семь сел в Южноморавском крае. Повреждены 1 200 жилых домов, как минимум 69 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены.