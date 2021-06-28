Жительница Тульской области отправится в колонию-поселение из-за смерти детей при пожаре

ТАСС, 28 июня. Кимовский городской суд Тульской области приговори к году и восьми месяцам колонии-поселения женщину, дети которой остались ночью одни в квартире и погибли во время пожара. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Кимовский городской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Ночью 25 апреля в городе Кимовске Тульской области мать двоих детей покинула квартиру, оставив их одних дома и заперев входную дверь на ключ. Вернувшись домой около половины седьмого утра, женщина обнаружила, что в квартире произошел пожар, в результате которого мальчики шести и четырех лет погибли от отравления угарным газом. Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК по региону, причиной пожара стало использование детьми зажигалки.

Женщина была арестована. В суде она признала вину и раскаялась в содеянном.