Мосгорсуд признал законным приговор студенту из США за нападение на полицейских

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение осудить студента из США Тревора Рида на девять лет колонии за нападение на двух сотрудников ППС на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал решение первой инстанции законным и обоснованным и оставил приговор Риду без изменения, а жалобу стороны его защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему девять лет колонии, взыскав 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор. Он не признает себя виновным и утверждает, что не помнил, как произошел его конфликт с полицейскими, из-за алкогольного опьянения.

Проведение заседания по жалобе Рида неоднократно откладывалось из-за назначения американцу дополнительных экспертиз и состояния его здоровья. Он перенес в СИЗО коронавирусную инфекцию.