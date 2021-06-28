Полиция ФРГ задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Эрфурте

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в городе Эрфурт. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

По данным издания, подозреваемый, 32-летний Йоханнес Л., был задержан у себя в квартире около 15:00 (16:00 мск). "Он известен в связи с совершением [в прошлом] правонарушений с применением насилия и имущественных преступлений", - отметили в полиции, указав на странное поведение мужчины. При этом подозреваемый был обнаружен с ранениями, которые он, вероятно, сам себе нанес. Его доставили в больницу.

Утром в понедельник мужчина внезапно напал с ножом на остановке на прохожего, затем атаковал еще одного. Оба получили ранения и были прооперированы. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в германском городе Вюрцбург, погибли три человека, пострадали пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли исламистские пропагандистские материалы.