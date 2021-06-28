Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" подозревают в причинении ущерба на 1,5 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко подозревается в причинении ущерба в размере 1,5 млн рублей компании АО "Газпром газораспределение Ставрополь", которую он также возглавляет. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, Бондаренко выкупил автомобиль компании по заниженной стоимости. В феврале 2019 года у служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 существенно увеличили пробег, одометр автомобиля при этом был поврежден, а стоимость машины уменьшилась.

"Подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тыс. рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1 млн 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в результате взаимодействия следователей и сотрудников краевого УФСБ по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере"). Бондаренко задержан, по месту жительства у него проведен обыск. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Как сообщается на сайте "Газпром межрегионгаз Ставрополь", Бондаренко в газовой отрасли работает более 20 лет. Долгое время он работал в Тамбове, занимал руководящие должности в ОАО "Тамбовоблгаз" а также в ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов". В феврале 2019 года он был назначен на должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь".