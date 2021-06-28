Осужденный в Москве американский студент не будет подавать ходатайство о помиловании

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Студент из США Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских на севере Москвы, не будет подавать ходатайство на имя президента РФ о помиловании. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виктория Буклова.

"Помилование предполагает признание вины, а наш подзащитный вину не признает. Мы считаем, что вся совокупность доказательств, в том числе - ряд экспертиз, подтверждает невиновность Рида в инкриминируемом ему преступлении. В то же время, теоретически Рида могу обменять на одного из осужденных граждан России в США, для дальнейшего отбытия наказания в Америке. Однако этот вопрос уже лежит вне пределов компетенции защиты Рида", - сказала она.