Следствие требует заочно арестовать экс-директора ФБК Жданова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следствие требует заочно арестовать бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, который находится в федеральном розыске. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Следствие направило ходатайство в Нагатинский суд Москвы о заочном аресте Жданова. Я еще не ознакомился с ним из-за занятости в других процессах, поэтому доводы следствия мне пока неизвестны. По какому делу его хотят заочно арестовать, тоже нет ясности", - сказал защитник, отметив что заседание суда по вопросу о заочном аресте Жданова должно пройти во вторник.