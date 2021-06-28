Суд арестовал мужчину, угнавшего автомобиль ДПС в центре Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал Олега Радченко, угнавшего служебный автомобиль ДПС в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 августа в отношении Радченко Олега Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения")", - сказала пресс-секретарь.

В воскресенье в центре Москвы неизвестный, воспользовавшись тем, что служебная автомашина ДПС была не закрыта, завладел ей и скрылся. Вскоре угонщик был задержан на Минском шоссе.