В Северной Осетии изъяли почти 230 тыс. литров нелегального этилового спирта

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли почти 230 тыс. литров нелегального этилового спирта у производителя в Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"28 июня межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с представителями АО "Росспиртпром" организованы мероприятия по изъятию и вывозу для последующего уничтожения нелегального этилового спирта в объеме более 229 тыс. литров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, факт оборота этилового спирта без соответствующей лицензии выявлен в январе 2021 года в ходе проведения административного расследования в отношении ООО "Партнер" (Республика Северная Осетия - Алания, селение Мостиздах).

Решение об изъятии из незаконного оборота этилового спирта и направление его на уничтожение вынесено арбитражным судом Республики Северная Осетия - Алания и вступило в законную силу в июне 2021 года.