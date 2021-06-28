Роспотребнадзор организовал проверку после многотысячного концерта Niletto в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 июня./ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан вызвали на разбирательство организаторов многотысячного концерта Niletto в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для выяснения причин и обстоятельств организаторы мероприятия приглашены в Набережночелнинский территориальный отдел для решения вопроса о наличии в их действиях административного правонарушения", - сообщили в управлении.

Концерт состоялся 26 июня в парке Прибрежный в Набережных Челнах.

Сам исполнитель указал в своем Instagram, что на его концерт пришли 35 тыс. человек. Он поблагодарил жителей за теплый прием. Судя по видео в соцсетях, никто из слушателей на концерте не соблюдал дистанцию и не пользовался масками, несмотря на рост заболеваемости в стране.