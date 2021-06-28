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Обрушение здания во Флориде
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Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10

Судьба 151 человека остается неизвестной
© Денис Акишев/ТАСС

МАЙАМИ /штат Флорида/, 28 июня. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания во Флориде выросло до 10, судьба 151 человека остается неизвестной. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

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"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - сказала она.

Кава подчеркнула, что сотрудники правоохранительных служб округа вместе с родственниками пытаются установить, не могли ли пропавшие в момент обрушения находиться в другом месте.

По словам главы округа Майами-Дейд, при разборе завалов рухнувшего дома сотрудники экстренных служб начнут применять тяжелую технику. Однако, как сообщила Даниэлла-Ливайн Кава, спасательная операция продолжается.

"Они продолжают работать с использованием всех ресурсов, которые есть в их распоряжении, чтобы полностью исследовать территорию - это камеры, собаки, эхолокаторы. Это также тяжелая техника, которая начнет разбор завалов", - сказала она.

При проведении спасательных работ тяжелая техника, как правило, не используется на тех участках, на которых есть надежда найти живых людей.

Число пропавших людей в последние дни изменялось только после обнаружения тел погибших. В последний раз живого человека из-под завалов удалось спасти в четверг. Всю субботу на месте обрушения продолжался пожар. В понедельник пошел уже пятый день спасательной операции.

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