Главного специалиста Росреестра по Московской области арестовали за крупную взятку

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Суд в Москве на два месяца отправил в СИЗО обвиняемого в получении крупной взятки главного специалиста-эксперта одного из отделов управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Московской области Вячеслава Холошина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в крупном размере был задержан главный специалист-эксперт территориального отдела №1 Росреестра по Московской области Холошин Вячеслав Анатольевич. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

"Ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере")", - уточнила ТАСС Александра Савельева - пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы, где была избрана мера пресечения до 21 августа. Холошин уже обжаловал арест.

Деталей уголовного дела в отношении арестованного в суде не привели.