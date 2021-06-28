В Москве завершили расследование дела о тиктокерах, записавших видео с иконой

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела об оскорблении чувств верующих, по которому обвиняемыми проходят четыре тиктокера, снявших видео с православной иконой в Москве в начале июня. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором несколько молодых людей выпивают перед иконой. К ним подходит мужчина и ударяет одного из участников съемки по лицу. СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - сказала Иванова.

Следователи допросили 15 свидетелей, собрали характеристики личностей участников, была проведена религиоведческая экспертиза. Материалы уголовного дела отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после которого их рассмотрит суд.