Количество пострадавших в ДТП под Калининградом увеличилось до 38 человек

ТАСС, 28 июня. Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с деревом на автотрассе в Калининградской области выросло до 38 человек, восемь человек госпитализированы, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 11 человек. "По последним данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 38 человек, восемь госпитализированы, среди них двое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, 28 июня около 15:00 рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в Янтарный, столкнулся с придорожным деревом по ходу движения транспортного средства, в результате чего травмы различной тяжести получили не менее восьми человек, включая двоих детей.

По данным областного правительства, автобус номер 120 следовал из Калининграда. В нем при максимальной вместимости 82 человека находились 80 пассажиров. В момент аварии автобус двигался со скоростью 47 км/ч. По данным местных властей, в ДТП пострадали 11 человек, тяжело пострадавших и погибших нет.

Ранее полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").