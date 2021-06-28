В Москве задержан мужчина, в ходе конфликта убивший ножом человека у букмекерской конторы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта убил своего оппонента на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении ранений острым предметом своему оппоненту в ходе конфликта, произошедшего между ними на Щербаковской улице около 16:00 в понедельник. От полученных травм мужчина скончался", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что задержанный передан сотрудникам следственных органов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт между мужчинами произошел возле букмекерской конторы. Подозреваемый в убийстве зарезал своего оппонента, предварительно, ножом.