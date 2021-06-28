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Полицейский из Петербурга задержан в Сочи по подозрению в наезде на подростка

Инцидент произошел 26 июня

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Полицейский из Санкт-Петербурга задержан в Сочи по подозрению в наезде на подростка на пешеходном переходе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером в минувшую субботу на улице 20-й горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи. По данным полиции, водитель Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего мальчика. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся.

"В ходе разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД был установлен предполагаемый виновник ДТП. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС одного из территориальных отделов города Санкт-Петербурга. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении мужчины составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, а также за отказ от медосвидетельствования и неисполнение обязанностей в связи с ДТП. "В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщается в пресс-релизе.

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