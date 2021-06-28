Байден поддерживает расследование трагедии во Флориде

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает идею проведения на федеральном уровне расследования обстоятельств обрушения здания, произошедшего на прошлой неделе в городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он действительно верит в то, что должно быть расследование", - сказала Псаки про американского лидера и трагедию в Серфсайде. При этом представитель Белого дома напомнила, что на месте обрушения работают специалисты Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА), Национального института стандартизации и технологий, Федерального бюро расследований (ФБР) и ряда иных ведомств американского правительства. "Безусловно, мы хотим сыграть любую конструктивную роль, которую способны сыграть, чтобы докопаться до сути случившегося и не допустить подобного в будущем", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

В городке Серфсайд в окрестностях Майами в ночь на четверг обрушился 12-этажный жилой дом. За прошедшие дни на месте трагедии обнаружены тела 10 погибших. Судьба 151 человека остается неизвестной.