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Обрушение здания во Флориде

Байден поддерживает расследование трагедии во Флориде

В Белом доме также напомнили, что на месте обрушения работают, в частности, специалисты Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям и ФБР

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает идею проведения на федеральном уровне расследования обстоятельств обрушения здания, произошедшего на прошлой неделе в городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Он действительно верит в то, что должно быть расследование", - сказала Псаки про американского лидера и трагедию в Серфсайде. При этом представитель Белого дома напомнила, что на месте обрушения работают специалисты Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА), Национального института стандартизации и технологий, Федерального бюро расследований (ФБР) и ряда иных ведомств американского правительства. "Безусловно, мы хотим сыграть любую конструктивную роль, которую способны сыграть, чтобы докопаться до сути случившегося и не допустить подобного в будущем", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

В городке Серфсайд в окрестностях Майами в ночь на четверг обрушился 12-этажный жилой дом. За прошедшие дни на месте трагедии обнаружены тела 10 погибших. Судьба 151 человека остается неизвестной.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, ДженОбрушение здания во Флориде
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