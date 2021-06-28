Двенадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Калининградом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Калининградом в понедельник возросло до 12, среди них двое детей, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калиниградской области Дмитрий Лысков.

"На месте происшествия медицинская помощь потребовалась 12 человекам. Все 12 человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Угрозы для жизней пострадавших нет", - сказал Дмитрий Лысков.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что за помощью обратились 38 человек, восемь человек развезли по больницам.

По данным СК, 28 июня около 15:00 рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в Янтарный, столкнулся с придорожным деревом по ходу движения транспортного средства, в результате чего травмы различной тяжести получили не менее восьми человек, включая двоих детей.

По данным областного правительства, автобус номер 120 следовал из Калининграда. В нем при максимальной вместимости 82 человека находились 80 пассажиров. В момент аварии автобус двигался со скоростью 47 км/ч. Местные власти изначально сообщали, что в ДТП пострадали 11 человек, тяжело пострадавших и погибших нет.

Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту травмирования пассажиров возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Ранее полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").