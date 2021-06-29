В Москве арестовали главу "Музея славянской культуры" Антона Голубцова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Оперативники задержали в Москве директора АНО "Музей славянской культуры" Антона Голубцова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, после допроса суд отправил задержанного под арест.

"В ходе следственных действий правоохранителями в Москве был задержан Антон Александрович Голубцов, 1975 года рождения, который в настоящее время занимает должность директора столичного "Музея славянской культуры". Он допрошен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а после официально предъявленного следователями обвинения Голубцову в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, срок ареста Голубцову установлен до 25 августа.

Санкция вменяемой арестованному директору музея предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, основными видами деятельности автономной некоммерческой организации (АНО) "Музей славянской культуры" (организация находится в процессе ликвидации) являются творчество, искусство и организация развлечений. Кроме того, музей предоставляет библиотечные и информационные услуги, а также занимается организацией культурных и образовательных мероприятий, в частности по продвижению проектов форума славянских культур в России.