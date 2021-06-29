СМИ: в Греции обнаружили похищенные в 2012 году картины Мондриана и Пикассо

АФИНЫ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Греции обнаружили полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана, похищенные из крупнейшего греческого музея - Картинной галереи Афин - в 2012 году. Об этом в понедельник вечером сообщила греческая газета "Прото тема".

По ее информации, речь идет о картине "Голова женщины", принадлежащей кисти знаменитого испанского художника Пабло Пикассо, и полотне "Ветряная мельница" нидерландского художника Питера Корнелиса (Пита) Мондриана, который одновременно с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем положил начало абстрактной живописи. Картины были найдены в крипте в небольшом греческом городе Кератея.

Полиции, как пишет газета, также удалось задержать подозреваемого в причастности к краже полотен. Им оказался 49-летний грек. Предполагается, что мужчина планировал вывезти картины за границу с целью продажи на черном рынке. Однако его попытка не увенчалась успехом.

Полотно "Голова женщины" было написано в 1939 году и передано галерее в 1949-м самим художником в качестве "почетного дара за смелое сопротивление греческого народа во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны". Произведение входило в число картин, предоставленных Греции французским художественным союзом. "Голова женщины" - единственное полотно Пикассо в коллекции афинского музея.

Второй похищенный экспонат - картина Мондриана 1905 года, на которой изображена мельница у реки. Она была приобретена в 1963 году у греческого коллекционера Александроса Паппаса и подарена галерее. Оба похищенных полотна имеют большую ценность.

В январе 2012 года злоумышленники украли из Картинной галереи Афин три полотна. По данным правоохранительных органов, один или несколько преступников отключили утром сигнализацию, взломали металлическую дверь, проникли внутрь здания и украли картины Пикассо и Мондриана, а также рисунок на бумаге на евангельские темы, выполненный итальянцем Гульельмо Каччей (Монкальво). К расследованию преступления была подключена служба безопасности столичной области Аттика.