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Обрушение здания во Флориде

ЮАР предложила помощь в разборе завалов обрушившегося в США дома

При этом, по словам мэра города Чарльза Беркетта, в настоящее время для проведения операции есть все необходимые силы и средства

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Поисково-спасательная бригада из Южно-Африканской Республики (ЮАР) предложила свою помощь Серфсайду (штат Флорида), где на прошлой неделе произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал мэр города Чарльз Беркетт.

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"С нами работают Израиль, Мексика, с предложением помощи связывались из ЮАР, отклик [на происшествие] со всего мира поразительный", - сказал он.

Беркетт добавил, что в настоящее время предложение помощи от ЮАР рассматривается окружной администрацией. "Я попросил их связаться с офисом главы Майами-Дейд, потому что функция координации таких вопросов находится в их ведении, пока не знаю какое решение принято", - отметил мэр.

Глава городской администрации подчеркнул, что в настоящее время для проведения операции есть все необходимые силы и средства. "У нас есть более чем достаточное количество ресурсов [для поисково-спасательной операции]. Нам хватает людей, поисково-спасательные отряды волна за волной идут на место [обрушения]", - констатировал Беркетт.

Теги
ЮАРСШАОбрушение здания во Флориде
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