Глава спасательного управления рассказал о ходе работ после обрушения дома в Майами

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /ТАСС/. Ухудшившиеся погодные условия, в том числе проливные дожди, усложняют проведение операции по разбору завалов обрушившегося на прошлой неделе жилого дома в Серфсайде (штат Флорида). Об этом в понедельник заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински.

"Да, из-за дождей этот процесс [разбора завалов] усложняется, мы продвигаемся медленнее на определенных участках в качестве меры предосторожности в связи с возможным обрушением обломков. Так что погодные условия делают этот затратный по времени процесс еще большим вызовом", - сказал он.

С конца прошлой недели погода в районе места происшествия заметно ухудшилась - в округе Майами-Дейд почти не прекращаются дожди, которые зачастую сопровождаются сильными порывами ветра. В разборе завалов задействованы сотни американских спасателей, а также специалисты из Мексики и Израиля, однако из-за того, что конструкция расколота на множество частей, работающим на месте происшествия приходится продвигаться через груды обломков с большой осторожностью, чтобы не допустить новых обвалов.