Режим ЧС ввели в Ирбейском районе Красноярского края из-за сибирского шелкопряда

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в лесах Ирбейского района Красноярского края из-за сибирского шелкопряда. Об этом во вторник говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Ирбейского района Красноярского края в связи с распространением сибирского шелкопряда", - сообщили в МЧС.

В мае прошлого года в борьбе с шелкопрядом леса Ирбейского и соседнего с ним Саянского районов обрабатывались специальными веществами. Химическим препаратом "Клорин, КЭ" обработано более 120 тыс. га лесных угодьев, в том числе более 103 тыс. га в Ирбейском лесничестве и более 16,5 тыс. га в Саянском лесничестве. На эти цели было направлено 183,6 млн рублей.

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.