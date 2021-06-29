Полиция Кузбасса разыскивает пропавшую десятилетнюю школьницу

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы и волонтеры в Кузбассе разыскивают 10-летнюю школьницу из города Мыски, которая вечером в понедельник ушла на прогулку и не вернулась домой, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня около 01:30 (21:30 мск понедельника) в дежурную часть ОМВД России по г. Мыски поступило сообщение об исчезновении 10-летней Ксении Свиридовой. Накануне около 19:00 (15:00 мск) она ушла гулять и домой не вернулась. Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия, в которых принимают участие оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений, а также волонтеры поискового отряда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у девочки длинные русые волосы, она была одета в розовые шорты и красную олимпийку.