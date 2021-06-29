Пожар произошел в трехэтажном ТЦ "Триумф" в Пензе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в трехэтажном здании торгового центра "Триумф" в Пензе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходит горение мансардного этажа и кровли, - сказали в пресс-службе. - В 06:48 (время совпадает с московским) объявлена локализация пожара на площади 2 тыс. кв. м".
В МЧС уточнили, что пожарные стараются не допустить распространения огня на рядом стоящий торговый центр. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
Всего к тушению привлечены 67 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 12 единиц техники.