Пожар произошел в трехэтажном ТЦ "Триумф" в Пензе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в трехэтажном здании торгового центра "Триумф" в Пензе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходит горение мансардного этажа и кровли, - сказали в пресс-службе. - В 06:48 (время совпадает с московским) объявлена локализация пожара на площади 2 тыс. кв. м".