Разбор завалов в Майами продвигается медленно. Власти не прекращают поиски выживших

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /ТАСС/. Разбор завалов в городке Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида), где на прошлой неделе обрушился жилой многоэтажный дом, продвигается медленно, однако местные власти пока не готовы отказаться от поисково-спасательной операции в надежде найти выживших. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Работам на месте обрушения, как рассказал ТАСС глава пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Алан Комински, мешают проливные дожди, которые идут с заметной периодичностью с конца прошлой недели. Вода заставляет спасателей предпринимать дополнительные меры предосторожности, чтобы не допустить новых обрушений, помимо этого, расколовшаяся на множество частей железобетонная конструкция еще больше усложняет процесс разбора завалов.

Слабые надежды найти выживших после уже пяти дней с момента обрушения подпитывает обнаружение с помощью специальных камер нескольких полостей, где теоретически могут находиться люди, однако пока никаких признаков жизни в этих областях замечено не было, поэтому руководители операции придерживаются изначального плана и досконально изучают текущий участок разбора завалов прежде чем переходить к следующему.

Процесс опознания погибших также сталкивается с определенными трудностями, несмотря на усилия полиции по его ускорению. Согласно стандартному алгоритму действий, ДНК погибших помещается в специальную базу данных, которая в настоящее время дополняется и сравнивается с образцами ДНК родственников. Есть и ускоренный протокол, однако он используется только при условии, что родственники сдали ДНК до или сразу после обнаружения жертвы, а генетическая проверка показала полное совпадение. "Мы не можем ставить под удар родственников [пропавших без вести] и давать им неверную информацию. Обычно такая проверка занимает сутки, когда нам удается быстро получить ДНК", - рассказал журналистам глава полицейского управления округа Майами-Дейд Альфредо Рамирез.

Родственники постепенно приезжают на место происшествия из разных уголков страны и мира, с их прибытием власти поэтапно расширяют центр помощи семьям тех, кто мог находиться в доме, когда произошло обрушение. Накануне власти пошли на нестандартную меру и провели близких и родственников на место разбора завалов, чтобы те увидели интенсивные действия спасателей на четвертый день работ. Одна девочка, по рассказу мэра Серфсайда Чарльза Беркетта, сидела у завалов, но при этом не плакала, а сосредоточенно молилась об одном из своих родителей, который был в здании во время происшествия. "Одна, сидя здесь на краю и смотря на груду обломков, она представляла, что один из ее родителей все еще там. Такого не должно было произойти", - резюмировал он.