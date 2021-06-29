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Пропавшую в Кузбассе десятилетнюю школьницу нашли

Противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские установили местонахождение 10-летней школьницы из города Мыски в Кузбассе, которая пропала после прогулки в понедельник. Девочка находилась в гостях у подруги, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В результате проведенных мероприятий местонахождение несовершеннолетней установлено. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочка осталась ночевать у подруги, родителей которой не было дома", - говорится в сообщении.

О пропаже девочки в ночь на вторник сообщили ее родственники. В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. По данному факту полицейскими проводится проверка.

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