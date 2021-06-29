В Петербурге сняли севший на Неве на мель теплоход

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с прогулочным теплоходом в акватории Невы в центре Санкт-Петербурга, теплоход снят с мели, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

"Мы проводим проверку соблюдения прав безопасности на водном транспорте и соблюдения прав пассажиров, теплоход с мели снят", - сказала представитель ведомства.

По данным главка МЧС по Петербургу, утром во вторник в центре города в районе Смольной набережной сел на мель теплоход "Моя мечта" с подростками на борту. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать с борта судна на берег катерами 78 человек. Их разместили в автобусах, предоставленных городским "Пассажиравтотрансом".

На борту судна остался экипаж из семи человек, в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Теплоход, по данным ведомства, относится к типу "Москва" - прогулочных двухпалубных речных судов.