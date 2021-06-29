Водитель грузовика, сбивший насмерть школьников в Японии, был пьян

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Водитель грузовика, который в понедельник, 28 июня, сбил группу школьников в японском городе Ятимата в соседней с Токио префектуре Тиба, на допросе признался в том, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, 60-летний водитель признался полиции, что выпил спиртное на обратном пути с работы. В результате происшествия двое школьников погибли. Трое детей в возрасте от шести до 10 лет получили травмы, один из них находится без сознания в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на проселочной дороге на участке без тротуара. По словам водителя, он пытался объехать группу людей, появившихся с правой стороны дороги, из-за чего грузовик занесло на противоположную сторону, где он сперва врезался в столб электропередачи, а затем - в шедшую рядом группу школьников.