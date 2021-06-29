{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Калининграде арестовали предпринимателя за мошенничество с медицинскими масками

Ущерб составил более чем 54 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель арестована в Калининградской области за мошенничество с продажей средств индивидуальной средств защиты от коронавируса в период пандемии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-служба областного УМВД.

"Предварительно установлено, что от действий злоумышленницы пострадали предприниматели из Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, которым был причинен ущерб на общую сумму более 54 млн рублей. В отношении подозреваемой следственная часть следственного управления УМВД России по Калининградской области возбудила четыре уголовных дела по ч. 5, 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба и ущерба в особо крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2020 году 29-летняя женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и во время пандемии новой коронавирусной инфекции размещала в интернете объявления о продаже оптовых партий медицинских перчаток и масок. Она заключала договоры с юридическими лицами и предпринимателями о поставке изделий, однако обязательств не выполняла, объясняя задержки проблемами с поставщиками, закрытием границ. На специально созданном интернет-сайте она размещала ложную информацию о передвижении заказанных грузов, которые затем "отслеживали" обманутые клиенты по выданным ею трек-кодам.

Подозреваемая пыталась выехать за пределы РФ, но была задержана пограничниками при попытке пересечь границу с Польшей. По ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи следственной части УМВД и оперативники УЭБиПК изъяли у злоумышленницы 11 мобильных телефонов, 24 банковские карты, ноутбук, валюту, а также записки, имеющие отношение к мошеннической схеме. Также изъят паспорт с поддельным штампом о регистрации в Калининградской области, на основании которого она встала на учет в налоговые органы как индивидуальный предприниматель. Следствие устанавливает пострадавших от мошеннический действий.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
Следователи проводят проверку также из-за возможной аферы с его имуществом
Читать полностью