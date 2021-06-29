Адвокат назвал причину обыска у сотрудников "Проекта"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и его журналистов проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигурантки дела Марии Жолобовой Василий Кушнир.

"Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер", - сказал защитник.

По словам адвоката, у его подзащитной Жолобовой изъяли телефоны, компьютеры и иные носители информации.

По данным самого издания "Проект", в настоящее время обыски идут не только у Баданина и Жолобовой, но и у еще одного корреспондента издания Михаила Рубина. "Как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера из 2017 года. Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма "Питерские. Отец и сын" о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участие не принимал", - отметили в "Проекте".

По инкриминируемой статье УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.