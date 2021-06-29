Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Тайваня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 51 км к юго-востоку от города Илань, а очаг залегал на глубине 67 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь и в городе Тайбэй.

Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.