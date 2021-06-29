В Иркутске проверяют информацию о подростке, насиловавшем воспитанников детдома

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по поступившему заявлению о том, что в государственном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска", подросток насиловал детей. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. "Поступило заявление. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 239 УК РФ ("Халатность")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которому подведомственно учреждение, подтвердили факт проверки и уточнили, что она проводится по заявлению ведомства. В министерстве считают, что директор центра и педагоги неудовлетворительно исполняли свои обязанности. Руководитель учреждения остается в должности, меры в отношении директора и педагогов последуют по итогам проверки правоохранительных органов, сказали в пресс-службе.

Всего в центре проживают 50 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.