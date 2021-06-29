Подростка госпитализировали после ДТП на самокате в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок госпитализирован после того, как попал в ДТП на самокате в подмосковном поселке Володарского. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию накануне ночью из Детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова поступила телефонограмма о госпитализации мальчика 11 лет. Ребенок попал в ДТП на самокате на улице Текстильная в районе дома 8, корпус 2 в поселке Володарского", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у пострадавшего тупая травма живота и ссадины. ЧП произошло вечером 27 июня. По данному факту проводится проверка.