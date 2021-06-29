В Крыму возбудили дело о мошенничестве на 19 млн рублей при выполнении госконтракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Следственный отдел управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта коммунального предприятия в отношении группы лиц, в том числе руководителя сразу двух субподрядных организаций. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК России, в отношении трех граждан Российской Федерации (1972, 1970 и 1960 г. р.)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году между госпредприятием и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. "Цена контракта составила свыше 54 млн рублей. К указанным работам в качестве субподрядчиков были привлечены два общества с ограниченной ответственностью. Сотрудниками УФСБ установлено, что лицо, фактически единолично выполняющее управленческие функции в обеих субподрядных организациях, вступило в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной из строительных компаний, в должностные обязанности которых входил контроль и приемка выполненных по контракту работ", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что "целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ". "В результате подозреваемые получили в полное распоряжение не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - сообщается в пресс-релизе.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, добавили в пресс-службе.