СК проводит проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву и возможной аферы с его имуществом. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета.

"В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах Главное следственное управление СК по Москве организовало процессуальную проверку", - сообщили в СК.

Представителя модельера пригласили на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета. "Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", - добавили в СК.