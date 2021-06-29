В Амурской области из-за паводка пострадало около 35 тыс. га посевов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Паводок повредил около 35 тыс. га посевов в 10 районах Амурской области. Власти прорабатывают вопрос о возмещении ущерба, сообщает во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"По оперативным данным, площадь посевов, пострадавших в результате паводка, составила 35 тыс. га, всего пострадало 53 хозяйства в 10 районах области. С главами территорий уже проработан вопрос сбора пакетов документов от сельхозтоваропроизводителей о нанесенном паводком ущербе", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство сельского хозяйства планирует обратиться в Росагролизинг и банки с просьбой о переносе лизинговых платежей и отсрочке по уплате процентов и основного долга аграриев, чьи посевы пострадали от стихии.

По данным Министерства сельского хозяйства Амурской области, зерновых культур в регионе посеяно недостаточно. Основной фактор - сильное переувлажнение почвы. Кроме того, ниже плана посеяно яровых культур - 81%, и сои - 85%.

Амурская область переживает сильный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 22 населенных пунктах области подтоплены 782 частных жилых дома и 1 796 приусадебных участков. Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог и восемь автомобильных мостов. Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог в Магдагачинском, Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано шесть лодочных переправ.