NBC: два человека погибли при взрыве газопровода в Техасе

ТАСС, 29 июня. По меньшей мере два человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва газопровода к северу от города Фармерсвилл (штат Техас в США). Об этом в понедельник сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на власти штата.

По его данным, инцидент произошел в понедельник в 15:35 по местному времени (23:35 мск) во время проведения работ по обслуживанию газопровода. В результате два человека погибли на месте, два пострадали. Раненые были доставлены в больницы.

На месте происшествия работали пожарные, спасатели и полицейские. Как отметил шериф округа Коллин, произошедшее скорее всего является несчастным случаем, однако местная полиция обратилась за помощью к ФБР, так как у его сотрудников больше опыта работы на местах взрывов.

Примерно через два часа после инцидента власти сообщили, что район безопасен, однако рекомендовали жителям не приближаться к месту происшествия.