В Сочи предотвратили масштабную утечку стоков в акваторию Черного моря

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты сочинского "Водоканала" оперативно устранили аварию на канализационной насосной станции в микрорайоне Мацеста в Сочи и предотвратили крупную утечку стоков в акваторию Черного моря. Об этом ТАСС сообщил директор городского "Водоканала" Антон Денисов во вторник.

"Строительный мусор, выброшенный в коллектор, спровоцировал крупную аварию на канализационной насосной станции в Мацесте. Лишь благодаря профессионализму сотрудников водоканала и слаженной работе аварийно-восстановительных бригад, на курорте удалось избежать масштабного излива хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности и акваторию Черного моря, остановки стратегически важного для города объекта и экологической катастрофы. К разбирательству привлечены правоохранительные и надзорные ведомства края", - сказал он.

Причиной аварии стал мешок мусора, который неизвестные выкинули в канализационный коллектор в городе. Он прошел по трубам и поступил на главную КНС района, где заблокировал поступление всех стоков от населения. По словам Денисова, на устранение ситуации потребовалось более трех часов сложных работ с привлечением спецтехники.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, с началом летнего сезона в Сочи специалисты фиксируют резкое увеличение числа засоров на сетях канализации. Это, по мнению экспертов, связно с тем, что жители и гости города продолжают сбрасывать в унитаз запрещенные предметы, в том числе крупный строительный мусор.